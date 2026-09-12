$6000 за позлатена бебешка количка
6000 долара трябва да броите, ако искате да привикнете малкият си наследник към лукса от бебе. Толкова струва едно от най-скъпите детски возила в свет...
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6000 долара трябва да броите, ако искате да привикнете малкият си наследник към лукса от бебе. Толкова струва едно от най-скъпите детски возила в свет...
Майките ги избират като хубава дреха, признават търговците
4800 долара трябва да платите, за да се вози наследникът ви още от бебе в количка "Астон Мартин". Возилата, разработени за най-малките, са с кожено к...
Благоевград. Четиримесечно бебе от Сандански се отърва невредимо, след като върху детската количка се изсипал бетонов разтвор, съобщи вестник "Струма"...