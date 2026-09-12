Сирачета в надпревара за Бебе 2015
Майката беглец от Бургас си поиска Иванка, социалните решават може ли да я гледа
Следете всички новини, анализи и коментари за Бебе На Годината. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Майката беглец от Бургас си поиска Иванка, социалните решават може ли да я гледа
Стара Загора. Старозагорският областен управител Живка Аладжова поздрави в дома им в сряда щастливите родители на Бебето на годината – Силвия и Миросл...
Стара Загора. Традиционно в първите дни на новата година се избира бебето на годината. Победителката за 2014-та г. е малката Сияна от Николаево, Старо...
Враца. От години в родилното отделение на врачанската болница по новогодишните празници е тихо. Първото бебе не проплаква в първия ден на годината, а...
Стара Загора. Заралийка почти сигурно ще бъде бебе на Новата 2014-та година. Малката чаровница Сияна е изплакала буквално с новогодишните салюти – сам...
Соломон е първият юнак в Монтана, нашата Исабел е №1 в Испания