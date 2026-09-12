Асът на "Базел" бърза за училище
Голмайстор за швейцарците научил химна в ШЛ от "Плейстейшън"17-годишният Емболо задмина Мариян Огнянов, сравняват го с Балотели В "Базел" не си губят...
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Голмайстор за швейцарците научил химна в ШЛ от "Плейстейшън"17-годишният Емболо задмина Мариян Огнянов, сравняват го с Балотели В "Базел" не си губят...
Узряваме, това беше най-тежкият ни мач, каза Дерменджиев Освен тежкото поражение с 0:4 от "Базел" в Шампионската лига "Лудогорец" даде още една жертв...
Базел. "Днес играхме фантастично. Разбира се, като домакини бяхме окуражени от подкрепата на нашите фенове. Представихме се много добре като колектив,...
Базел. Лудогорец загуби гостуването си на Базел с 0:4 под дъжда на „Якоб Парк" в мача от груповата фаза на Шампионската лига. Разградчани нямаха шанс...
В 21,45 часа започна двубоят между Базел и Лудогорец в групите на Шампионската лига. За разградчани Йордан Минев не може да вземе участие в мача зар...
Юношите на "Лудогорец" браха голям срам в Базел Кое е най-голямото оръжие на "Лудогорец"? За едни това са класните чужденци, за други обиграният съст...
Базел. Двойно убийство потресе жителите на швейцарския град Базел, където тази вечер Лудогорец ще играе. Две жени са били убити вчера следобед. Телат...
Лудогорец ще премери сили срещу Базел тази вечер. Двубоят е от 4-ия кръг на В група на Шампионска лига. Той ще започне точно в 21, 45 часа (Българско...