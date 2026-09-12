Окончателно: Без виновни по аферата "Батко и братко"
След 8 години дела и спрени десетки милиони европейски средства за България скандалът "Батко и братко" приключи с оправдаването на бившия шеф на пътни...
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След 8 години дела и спрени десетки милиони европейски средства за България скандалът "Батко и братко" приключи с оправдаването на бившия шеф на пътни...
Орешарски даде показания по аферата "Батко и братко" Бившият премиер Пламен Орешарски тази сутрин даде свидетелски показания по аферата "Батко и брат...
София. Посланичката ни в Швейцария Меглена Плугчиева дойде в Софийския градски съд, за да даде показания по делото срещу бившия шеф на Пътния фонд Вес...
София. В Софийски градски съд тръгва делото срещу бившия шеф на „Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев. Той е обвинен, че като шеф на Ф...
София. За пореден път беше отложено делото срещу бившия директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев, предаде БНР. Заради пр...