Всичко за Батко И Братко

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Тръгва делото "Батко и братко"

Тръгва делото "Батко и братко"

София. В Софийски градски съд тръгва делото срещу бившия шеф на „Републиканска пътна инфраструктура" Веселин Георгиев. Той е обвинен, че като шеф на Ф...

13 декември | 7:51
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