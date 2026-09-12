Всичко за Баташко Клане

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Батак излиза с декларация срещу подмяна на историческата памет за Априлското въстание и Баташкото клане

Батак излиза с декларация срещу подмяна на историческата памет за Априлското въстание и Баташкото клане

Батак. Жители на Батак излизат с нова декларация срещу подмяна на историческата памет за събитията от 1876 година. Инициативата за нея е на Култур...

16 май | 8:51
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