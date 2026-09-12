Ти помниш ли Батак?
Над 5000 мъже, жени, старци и невръстни деца са изклани за няколко дни
Следете всички новини, анализи и коментари за Баташко Клане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 5000 мъже, жени, старци и невръстни деца са изклани за няколко дни
На 17 май Светата ни църква почита Св. ап. Андроник, Св. мчк Николай Софийски и Събора на светите Баташки мъченици
Ще бъдат поднесени цветя пред всеки от баташките паметници
Темата за Баташкото клане предизвика скандал в Народното събрание, което доведе до демонстративното напускане на залата на представителите на ДПС. Съп...
Батак. Жители на Батак излизат с нова декларация срещу подмяна на историческата памет за събитията от 1876 година. Инициативата за нея е на Култур...