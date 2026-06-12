Всичко за "барселона"

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Последни новини Спорт
Неймар източва "Барселона"

Неймар източва "Барселона"

Бразилецът поиска рекордните 45 млн. евро на сезон Часове преди тежкия реванш с "Атлетико" в Шампионската лига Неймар полудя, информира "Ас". Бразиле...

12 април | 18:25
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Успех в Лигата фалира "Барса"

Успех в Лигата фалира "Барса"

Ръководството на "Барселона" е пред финансова криза, като парадоксалното е, че причината са успехите на играчите. Бонусите на футболистите, договорени...

15 март | 18:35
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Бургер парти за "Барселона"

Бургер парти за "Барселона"

В "Барселона" напълниха коремите след историческия требъл. Нападателното трио Лео Меси, Луис Суарес и Неймар реши да похапне бургери в знак на успеха....

08 юни | 20:55
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