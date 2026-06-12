Пике напуска националния на Испания
Защитникът на "Барселона" Жерар Пике възнамерява да прекрати кариерата си в испанския национален отбор след Световното първенство по футбол в Русия п...
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Защитникът на "Барселона" Жерар Пике възнамерява да прекрати кариерата си в испанския национален отбор след Световното първенство по футбол в Русия п...
Бразилецът поиска рекордните 45 млн. евро на сезон Часове преди тежкия реванш с "Атлетико" в Шампионската лига Неймар полудя, информира "Ас". Бразиле...
"Барселона" - "Реал" счупи рекорда за сезона по посещаемост. 99 264 зрители изгледаха изненадващия обрат на Белия балет на "Ноу камп", с който беше пр...
Ръководството на "Барселона" е пред финансова криза, като парадоксалното е, че причината са успехите на играчите. Бонусите на футболистите, договорени...
"Ювентус" и "Байерн" (Мюнхен) завършиха при резултат 2:2 в Торино. Зрелищният двубой бе от първия 1/8-финален мач от Шампионската лига. Томас Мюлер б...
"Барселона" разби "Селта" с 6:1. Двубоят бе от 24-ия кръг на Примера. Лионел Меси (28), Луис Суарес (59, 75 и 81), Иван Ракитич (85) и Неймар (90) зар...
"Барселона" записа ново рекордно постижение. Това стана в последния им мач за тази година, в който каталунците спечелиха с 4:0 срещу "Бетис". Срещата...
В "Барселона" напълниха коремите след историческия требъл. Нападателното трио Лео Меси, Луис Суарес и Неймар реши да похапне бургери в знак на успеха....
Канибала се завърна! Луис Суарес отново прояви животинския си инстинкт. Нападателят на "Барселона" бе уловен от камерите да се навежда със зъбите напр...