Наши баровци полудяха! Избиват се за това място
Има много капарирани имоти
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Има много капарирани имоти
Следят се имения в Гърция и Дубай
В Европа има правила и хората спазват законите.
За тях таванът на пенсиите не важи
В София отново е най-високата пенсия
Колко и къде са тези с максималната пенсия
Ударът е за милиони, тече голямо разследване
Много сериозни санкции за широк кръг от хора
Най-скъпоплатените наставници на еврошампионата.
Софиянци превърнаха малкото селце в Луксозенец Не е добър войник този, който не мечтае да стане генерал, твърди стара офицерска мъдрост. Много години...