БАР пиветства промените в закона за рециклиране
Българска асоциация по рециклиране (БАР) приема проекта за изменение на Закона за управление на отпадъците като стъпка в подкрепа на устойчивото разви...
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Българска асоциация по рециклиране (БАР) приема проекта за изменение на Закона за управление на отпадъците като стъпка в подкрепа на устойчивото разви...
Три пожара бяха потушени от огнеборци в Пиринския край през уикенда Селскостопанска постройка лумна в пламъци в петричкото село Рупите. Сигнал за инци...
Търговище. Изгоря стара дървена барака в центъра на Търговище, зад бившата сграда на полицията, съобщава сайтът targo.org. Няма данни за пострадали хо...
Кърджали. Два леки автомобила са се запалили в Кърджалийско през последните два дни, съобщиха от ОДМВР. Лека кола "Жигули" изгоря по време на движен...
Сливен. Нагъл крадец продаде за скрап чужда метална барака от вилна зона край Сливен. Тарикатът дори уреди безплатен транспорт и нарязване на колибата...