Полицията задържа обирджията от Враца в Чепинци
В операцията участваха служители на ГД ”Национална полиция” и СОБТ
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В операцията участваха служители на ГД ”Национална полиция” и СОБТ
София. Спецакция на МВР хвана банковия обирджия от Враца в софийското село Чепинци. Задържани са още 4 души, които са помагали на Христо Георгиев да...
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