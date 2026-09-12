Въоръжен удари магазин в столицата, какви са щетите
Въоръжени до зъби са свили оборота на магазина
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Въоръжени до зъби са свили оборота на магазина
Обвиняемият не е направил самопризнания, а само е дал предварителни сведения в коя кофа е изхвърлил пистолета и маската
Той е нахлул в банковия клон с оръжие и е заплашил служителката на касата
Това стана ясно по време на брифинг на СДВР и Софийската градска прокуратура
Разследват сръбска следа около източването на сметките в Нова Загора
От 180 000 лв. в две сметки на клиент останали само 300 лв.
София. Неизвестни лица нахлуха призори в клон на „Юнионбанк" в София в опит да извършат банков обир. Те обаче не са взели пари или ценности, въпреки ч...
Двамата му помагачи са арестувани, униформеният е обявен за издирване
Неизвестни задигнаха 30 бона