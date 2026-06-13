Нов квартал стана хит в София. Голяма промяна с цените на имотите
Нов квартал стана хит в София. "Банишора" се нареди до "Кръстава вада" и "Манастирски ливади" в желанията на купувачите да инвестират в нов имот. В...
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Нов квартал стана хит в София. "Банишора" се нареди до "Кръстава вада" и "Манастирски ливади" в желанията на купувачите да инвестират в нов имот. В...