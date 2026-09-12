Йотова: Банатските българи са пример как се пази памет
Вицепрезидентът бе гост на честването на 80 години от спасяването на над 1100 етнически българи от германски лагер в Румъния
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Вицепрезидентът бе гост на честването на 80 години от спасяването на над 1100 етнически българи от германски лагер в Румъния
Банатските българи пазят традицията и езика си в Бърдарски геран
В първия ден на март банатските българи заговяват с шумна фиеста
Стар Бешенов е гнездо на българщината в Румъния
София. Методи Манченко създаде телевизионна "Приказка за банатските българи". БНТ ще покаже документалния филм довечера от 22 ч в рубриката "В кадър"....
София. БНТ ще покаже на 30 септември (понеделник) от 22:00 ч. в рубриката „В Кадър" филмът „Приказка за банатските българи", съобщи за „Стандарт нюз"...