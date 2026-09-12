Борисов е в Истанбул за срещата на върха на ООН
Премиерът Бойко Борисов пристигна в Истанбул, където ще участва в първата по рода си в Световна среща на върха по хуманитарните въпроси. Форумът се пр...
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Премиерът Бойко Борисов пристигна в Истанбул, където ще участва в първата по рода си в Световна среща на върха по хуманитарните въпроси. Форумът се пр...
Премиерът Бойко Борисов ще участва в Световната среща на върха по хуманитарните въпроси. Форумът се провежда на 23 май в Истанбул и в него ще вземат у...
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун осъди остро бомбения атентат в Анкара. Това съобщава германският телевизионен канал ZDF, цитиран от "Фокус". „...
"Европейските страни харчат огромен финансов ресурс, а връщаме обратно бежанците без пари в населени места, от които те са избягали по различни причин...
Премиерът Бойко Борисов обсъди ситуацията с бежанската вълна в ЕС с държавния секретар на САЩ Джон Кери и с генералния секретар на ООН Бан Ки-мун. Бъл...
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун призова за "гъвкавост" между държавите, преговарящи за Сирия във Виена, докато подкрепят противопоставени стран...
Виена. Генералният секретар на ООН обърка държавите Австрия и Австралия по време на посещение във Виена, съобщи АФП. "Благодаря по-специално на през...
Ню Йорк. Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун заяви по време на посещение в сомалийската столица Могадишу, че най-малко три милиона души в Сомалия с...
Ню Йорк. Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун призова за повече финансови помощи срещу разпространението на ебола, информира BBC. По думите на лиде...
Женева. "Израел може да извършва военни престъпления с наказателната си операция срещу Газа. Има "голяма вероятност" тези действия на израелската арми...
Ню Йорк. Ситуацията в Газа е изключително напрегната, заяви генералният секретар на ООН Бан Ки-мун, призовавайки Израел и палестинските екстремисти да...
Найроби. С необичаен подарък - жива лъвица, се сдоби генералният секретар на ООН Бан Ки-мун при посещението си в Кения. В африканската страна се прове...
Ню Йорк. Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун предложи да е посредник по решаване на кризата в Украйна, съобщи AФП. Мун е призовал украинските власт...
Използваният газ постигнал "максимален поразяващ ефект"
Дамаск. Днес генералният секретар на ООН Бан Ки-мун ще запознае Съвета за сигурност на ООН с доклада на инспекторите на световната организация за хими...