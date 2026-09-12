Русия заплаши с „опустошителен“ отговор. НАТО вече е предупреден
Джон Ратклиф лично е заявил в Москва да не се посяга на страна от Алианса, докато напрежението по източния му фланг расте
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Джон Ратклиф лично е заявил в Москва да не се посяга на страна от Алианса, докато напрежението по източния му фланг расте
Русия е предложила на НАТО система за осигуряване на авиационна сигурност в района на Балтийско море по време на съвета НАТО-Русия, който се проведе в...
Берлин. "НАТО ще срещне значителни трудности в защитата на балтийските страни от евентуална руска агресия "с конвенционални средства", съобщи немското...