Галатасарай взима бивш национал на Италия
Мениджърът на Балотели преговаря с турския гранд
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Мениджърът на Балотели преговаря с турския гранд
Балотели напусна мач заради обиди
Нападателят преминава със свободен трансфер
Нападателят минава днес медицински прегледи в Марсилия
Ганайският нападател на "Левски" Франсис Нар е досущ като звездата на "Милан" Марио Балотели - труден характер и много талант. Това стана ясно от думи...
Италианският национал Марио Балотели ще бъде зорко наблюдаван от ръководството на "Милан", съобщава "Гадзета дело Спорт". Балотели ще бъде следен под...
Марио Балотели, изглежда, най-после се кротна. Лошото момче на италианския футбол празнува своя 25-и рожден ден на парти... без алкохол. Той събра няк...
Нападателят на „Ливърпул" Марио Балотели за пореден път избухна в социалните мрежи, коментирайки спорните съдийски отсъждания при загубата от „Астон В...
Това момче е завършен идиот, скочи сенатор
Марио Балотели имаше доста работа по колата си в четвъртък вечерта. Нападателят бе изненадан неприятно след мача с "Лугано", в който вкара два гола. П...
Милано. Скандалният нападател на "Милан" Марио Балотели си изкара глоба преди днешното гостуване срещу "Фиорентина" от Серия А, съобщи "Футбол Италия....