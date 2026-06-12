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ОББ и Уникредит Булбанк предупреждават за измамна схема на дружества от групата "Балканстрой"

ОББ и Уникредит Булбанк предупреждават за измамна схема на дружества от групата "Балканстрой"

Платена публикация ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД съвместно са финансирали изграждането на завод за гипсокартон и гипсови изд...

23 февруари | 15:06
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