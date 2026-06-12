"Балканстрой" влезе в процедура за фалит
Една от най-големите строителни фирми в България - "Балканстрой Инженеринг Груп", е в процедура по несъстоятелност, показва справка на Investor.bg в Т...
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Една от най-големите строителни фирми в България - "Балканстрой Инженеринг Груп", е в процедура по несъстоятелност, показва справка на Investor.bg в Т...
Платена публикация ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД съвместно са финансирали изграждането на завод за гипсокартон и гипсови изд...