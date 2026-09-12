Две балкански държави на нокти. Нова серия от трусове
Къде бяха регистрирани трите земетресения
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Къде бяха регистрирани трите земетресения
Депутатите от ДПС Байрам Байрам и инж. Павлин Кръстев присъстваха на церемонията
След два месеца ще се проведе десетият юбилеен Балкански международен винен конкурс
Николай и Велизара слизат от колелото на смъртта