Още сектори закъсаха за работна ръка. Българските работодатели притеснени
Хората от тези азиатски страни са склонни да идват да работят в България, тъй като там средната заплата е между 150 и 300 евро месечно
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Хората от тези азиатски страни са склонни да идват да работят в България, тъй като там средната заплата е между 150 и 300 евро месечно