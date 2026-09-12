Ваксинацията не е да избираш в бакалия
Това твърди проф.Маджаров
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Това твърди проф.Маджаров
Собственик на бакалия върти търговия без никакви документи в гърменското село Рибново. Срещу търговеца е подаден сигнал в полицията и в четвъртък към...
Поредната акция срещу нелегалното разпространение на акцизни стоки се проведе в района на Гоце Делчев. Униформени са проверили бакалии и складове в ма...
Наредила оръжието до храна с изтекъл срок на годност