Всичко за Баби

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Баби от Перник чакат Боливуд

Баби от Перник чакат Боливуд

"Шивай" се снима в Двореца на културата Баби от Перник тръпнат в очакване на звездите от популярния индийски сериал "Малката булка". Боливудските кин...

26 февруари | 23:00
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Баби избягаха от крадци

Баби избягаха от крадци

Баби избягаха от дръзки крадци посред нощ във Вълчи дол. Трима апаши нападнали самотните старици на 81 и 89 години в къщите им около 3 часа след полун...

17 юни | 15:15
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