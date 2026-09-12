Принц бави нов за "Левски"
Не виждам защо да давам оставка, обяви Стойчо Нов шеф е причината да се бави жълтата карта на последното попълнение на "Левски" Бабатунде Адениджи, н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бабатунде Адениджи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не виждам защо да давам оставка, обяви Стойчо Нов шеф е причината да се бави жълтата карта на последното попълнение на "Левски" Бабатунде Адениджи, н...
"Левски" влезе в нигерийски капан, от който няма излизане, научи "Стандарт". "Сините" продължават да удрят на камък с жълтата карта на последното си н...
Нападателят Бабатунде Адениджи подписа тригодишен договор с "Левски". Нигериецът сложи своя подпис под контракта днес в офисите на клуба, информират н...
С песни и много усмивки започна първият ден на "Герена" за последното ново попълнение на "Левски" Бабатунде Адениджи. Нигерийският нападател се озова...