Всичко за Бабатунде Адениджи

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Последни новини Спорт
Принц бави нов за "Левски"

Принц бави нов за "Левски"

Не виждам защо да давам оставка, обяви Стойчо Нов шеф е причината да се бави жълтата карта на последното попълнение на "Левски" Бабатунде Адениджи, н...

29 февруари | 21:30
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Адениджи подписа с "Левски"

Адениджи подписа с "Левски"

Нападателят Бабатунде Адениджи подписа тригодишен договор с "Левски". Нигериецът сложи своя подпис под контракта днес в офисите на клуба, информират н...

17 февруари | 15:20
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