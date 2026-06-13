Поискаха 15 000 лв за лечение на ударена от ток
15 хиляди лева рушвет поискаха на баба от плевенското село Петърница за лечението на дъщеря й в „Пирогов". 76-годишната Севдалина Иванова стана поредн...
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15 хиляди лева рушвет поискаха на баба от плевенското село Петърница за лечението на дъщеря й в „Пирогов". 76-годишната Севдалина Иванова стана поредн...