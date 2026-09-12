Китай реши кой ще носи отговорност при инциденти с безпилотни таксита
Ако шофьорът присъства в кабината, той все още носи отговорност за последиците от произшествието
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Ако шофьорът присъства в кабината, той все още носи отговорност за последиците от произшествието
Компанията Cruise скоро започва картографирането на града
Първите модели се очакват през 2024 година
Лондон. Коли без шофьори ще бъдат тествани по обществените пътища до края на 2013 г., заяви правителството на Великобритания, предаде Би Би Си. Досег...