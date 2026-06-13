Македонци и гърци в Благоевград заради планинско рали
Атрактивна надпревара на бързи автомобили по планинско изкачване над Благоевград ще доведе фенове на високите скорости от Македония и Гърция. Комшиите...
Следете всички новини, анализи и коментари за Автомобилна Надпревара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Атрактивна надпревара на бързи автомобили по планинско изкачване над Благоевград ще доведе фенове на високите скорости от Македония и Гърция. Комшиите...