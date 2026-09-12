Извънредно! Кого заключи СДВР
При съвместна акция с прокуратурата
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При съвместна акция с прокуратурата
Бабичката и Македонеца закопчани
Крадци задигнали джиповете на двама влиятелни бизнесмени от чужбина Специализирана полицейска акция се провежда от петък в курорта Банско. Масирано п...
Момиче се вписа в бригадата на автоджамбазите в Пернишко. Криминалистите от районното полицейско управление в Брезник са заловили 27-годишна столичанк...
Най-често задигали Фолксваген и го разфасовали