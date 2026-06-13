Самолет с босненска делегация се подпали
Самолет на австрийските авиолинии с държавна делегация от Босна и Херцеговина се върна принудително на летището във Вашингтон заради пожар в един от д...
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Самолет на австрийските авиолинии с държавна делегация от Босна и Херцеговина се върна принудително на летището във Вашингтон заради пожар в един от д...