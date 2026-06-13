Млади австралийки искат да стават джихадистки
12 млади австралийки са се опитали да напуснат Мелбърн, за да се присъединят към "Ислямска държава", информира BBC. Жените са на възраст между 18 и 2...
Следете всички новини, анализи и коментари за Австралийки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
12 млади австралийки са се опитали да напуснат Мелбърн, за да се присъединят към "Ислямска държава", информира BBC. Жените са на възраст между 18 и 2...
Стотици австралийци се струпаха около Операта в Сидни, за да кажат довиждане на британския принц Хари, който приключи едномесечната си тренировъчна ми...