Всичко за Avon

Следете всички новини, анализи и коментари за Avon. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Любопитно Интервюта
Шарапова очарова с мигли

Шарапова очарова с мигли

Мария Шарапова смая с изключително добре оформени и удължени мигли в зрелищна фотосесия за козметичния гигант Avon. Световноизвестната тенисистка се в...

29 октомври | 17:45
0 коментара
10084
Avon срещу домашното насилие

Avon срещу домашното насилие

Козметичната компания Avon за пореден път организира доброволческа акция, за да помогне в борбата с домашното насилие. На ключови места в Димитровград...

11 декември | 22:50
0 коментара
1673