AVON с дарение за празника на жените
Фирмата стартира глобалната кампания „1 милион истории“
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Фирмата стартира глобалната кампания „1 милион истории“
Розовата серия на Avon е цяла съкровищница от разнообразни и полезни продукти
Stand4her работи в посока подобряване живота на 100 милиона жени годишно
Кампанията „От любов към живота" направи най-голямата прегръдка в подкрепа на жените с коварната болест Обединени от желанието да покажат своята подк...
Нов локален продукт набира средства в кампанията "От любов към живота – Avon срещу рака на гърдата". Компанията за жени пуска в продажба елегантен про...
Жертвите на домашно насилие все още се страхуват и срамуват да говорят за това
Avon връчи дарение в размер на 100 000 лв. на Фондация „Една от 8", която е партньор на кампанията „От любов към живота – Avon срещу рака на гърдата"....
Мария Шарапова смая с изключително добре оформени и удължени мигли в зрелищна фотосесия за козметичния гигант Avon. Световноизвестната тенисистка се в...
Обединени от вярата, че помощта окрилява, над 1500 души взеха участие в Окриляващия поход на AVON срещу рака на гърдата. Той се проведе в събота в Соф...
Очакваме те на 25 април на площад „Княз Александър I Батенберг" в 11 ч. на похода на AVON „От любов към живота". Заедно с Койна Русева, Поли Генова, Д...
Козметичната компания Avon за пореден път организира доброволческа акция, за да помогне в борбата с домашното насилие. На ключови места в Димитровград...
"Avon"-България, водещата козметична компания за жени, дари 50 000 лeва на "Алианс за защита от насилие, основано на пола". Парите са набрани от прода...
София. Орлин Павлов, Мария Илиева, Поли Генова, Били Хлапето, Рут Колева, Jahmmi Youth, Сантра, Криста, Rachel Row и Liter Jack запяха заедно в подкре...
София. Най-мащабната благотворителна кампания срещу рак на гърдата у нас "От любов към живота" на AVON организира серия концерти в страната. На сценат...