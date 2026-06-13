Отлична новина след авиокатастрофата в Канада
За момента няма информация за загинали
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За момента няма информация за загинали
Разбил се е малък самолет, използван за скокове с парашут
Управлявания от пилота делтапланер е отказал и машината е паднала в нива край село Юлиево
Частен самолет "Чесна" 414 се разби в щата Илинойс, по време на заход за кацане. Седем души са загинали. Помощник-треньорът на мъжкия баскетболен отб...
Седмица след трагедията с А-320 във Френските Алпи над половината българи не се боят да летят със самолети и смятат, че авиацията си остава най-безопа...
Немският национал Матс Хумелс ще посвети гол на своя фенка, загинала в трагичния полет на Germanlings. Припомняме, че при авиокатастрофата намериха с...