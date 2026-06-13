Самолет се приземи аварийно в Барселона
Полет на авиокомпания Vueling, който пътувал от Барселона към Мюнхен, се е върнал за принудително от точката си на излитане. Пилотът на летателния ап...
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Полет на авиокомпания Vueling, който пътувал от Барселона към Мюнхен, се е върнал за принудително от точката си на излитане. Пилотът на летателния ап...