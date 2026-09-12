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Яки плахо прегръща света

Яки плахо прегръща света

В началото детето аутист плачело дори когато го карат да играе Наричат ги "невидимите деца". Те са онези хлапета, които са в т.нар. аутистичен спектъ...

25 ноември | 6:00
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