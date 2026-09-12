Откриха Александър жив и здрав, мистерията остава (ОБЗОР)
Планината може да е майка, може да е и мащеха. В случая е била майка, каза спасител
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Планината може да е майка, може да е и мащеха. В случая е била майка, каза спасител
Спасителите се отказаха от парите, които обяви за награда бащата
Психолози казват какво би направило детето
В началото детето аутист плачело дори когато го карат да играе Наричат ги "невидимите деца". Те са онези хлапета, които са в т.нар. аутистичен спектъ...
От началото на идния месец 13-годишното момиче с аутизъм Ана-Мария отново тръгва на училище. Тя ще се върне в 10-о ОУ в Перник, където учеше преди род...
София. 4-то помощно училище в София, в което учеше детето аутист Ана-Мария, търси възпитател и кинезитерапевт. Това гласи обява от вчера, качена на са...
Наказват директорката, 4-о помощно внезапно пусна обява за възпитател Детето ми още трепери дори при снимка на училището, разказа майката Ана-Мария...
До момента няма жалби от други родители на ученици в помощното училище София. Общинската районна прокуратура е образувала наказателно производство за...
София. До петък трябва да станат ясни резултатите от проверката по случая с 13-годишното момиче с аутизъм, за което родителите му твърдят, че е било п...