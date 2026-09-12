Денят, в който светът каза: Никога повече!
На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
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На 27 януари отбелязваме Международния възпоменателен ден на Холокоста
Във възпоменателната церемония по повод 80-ата годишнина от освобождаването на концентрационния лагер „Аушвиц-Биркенау“
В делегацията е и Знеполският епископ Мелетий
Досега Русия винаги е участвала в церемониите, които се състоят всяка година на 27 януари
Родом от бившия Съветски съюз, Давид Душман се сражава през Втората световна война срещу нацистка Германия
На 27 януари през 1945 г. войниците на Червената армия освобождават концлагера “Аушвиц“
Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. Датата е подбрана, тъй като на този ден през 1945 г. са освободени концлагеристите от лаге...
Израел Кристал от Хайфа, който е на 112 години, е признат за най-възрастния мъж в света. Кристал е роден на 15 септември 1903 г. в Полша. Той е прежи...
Единствената българка оцеляла в лагера на смъртта Аушвиц се казва Жужана Сергиенкова. 70 години след ужаса тя се връща обратно към кошмарното място, п...
94-годишния счетоводител от концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау Оскар Грьонинг бе осъден на 4 години затвор. Той е един от последните живи нацистк...
Двама тийнейджъри от Великобритания бяха арестувани заради кражба в лагера на смъртта Аушвиц. Те са заподозряни в прибирането на няколко експоната в е...
Човекът на СС още се буди с писъци заради бебе, размазано в ЖП линията Изгорените трупове разсмиваха колеги, признава Грьонинг Като млад смятах уб...
Днес в Люнебург в Германия започва съдебен процес срещу бивш служител в концентрационния лагер "Аушвиц" - 70 години след освобождаването на затворници...
Турция още веднъж почита паметта на жертвите от Холокоста и призовава международната общност към по-голямо внимание подобна трагедия никога повече да...
Руският народ изнесе основната тежест на борбата с нацизма, напомни Путин в Еврейския музей в Москва 300 оцелели от Холокоста, повечето от които над...
Брюксел. Отбелязвайки 70-годишнината от освобождаването на Аушвиц, председателят на ЕП Мартин Шулц заяви: „И днес евреите в Европа се страхуват за сиг...
Благоевград. Сдружение „Младежка мрежа за развитие" - Симитли за поредна година организира групово посещение в концентрационния лагер Аушвиц - Биркена...