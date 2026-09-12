Водка Finlandia пуска нова кампания, разширява аудиторията сред младите
It’s Soooooo Fine е първата кампания на Finlandia след придобиването на марката от Кока-Кола ХБК
Следете всички новини, анализи и коментари за Аудитория. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
It’s Soooooo Fine е първата кампания на Finlandia след придобиването на марката от Кока-Кола ХБК
Обръщението на 240 известни журналисти бе внесено в Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“
Рекордно нисък зрителски интерес към "Оскарите". Едва малко над 34 милиона американци са гледали церемонията по връчването на престижните награди. А т...
Има проявен интерес за инвестиции в индустриални зони в Северозападна България. Това съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски на форума "Севе...