Адриан Андреев с историческа победа в Анталия
Талантът си осигури за първи път място в основната схема на турнир от АТР
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Талантът си осигури за първи път място в основната схема на турнир от АТР
Джокович, Надал и Тийм ще водят отборите си от 1 до 5 февруари в Мелбърн
Матадора надви Циципас в три сета
Тенисистът от Германия надви с 2:1 Диего Шварцман
Шестима тенисисти са сигурни до момента
Причината е пандемията от коронавирус
US Open също е под въпрос
Турнирът в Синсинати може да е началото
Причината е преместването на "Ролан Гарос" за вторато половина на септември
Асът ни започва седмицата като №22
Джокович, Надал, Федерер, Циципас и Киргиос, ще участват в демонстративен на 15 януари, а парите ще отидат за подпомагане битката с пожарите
Мачовете стартират във вторник сутрин от 08:30 часа с битката Кузманов – Дарси, Григор и Гофен играят след това
Общо 158,7 милиона долара са бонусите в турнирите на АТР за 2020
Италианецът би Доминик Тийм и си тръгна
Асът ни ще участва на отборния турнир ATP cup през януари в Австралия
Димитров вече е 54-и в новата световна ранглиста
Швейцарецът би Джон Иснър на финала в Маями
Вергов и Джанаварова ще промотират надпреварата
Турнирът в столицата ни става част от кампанията на АТР - Love it all
Григор завършва годината 19-и