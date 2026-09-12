Историк смая с нови данни за произхода на българите
Няма сибирски сигнал и археологически данни за връзка с Азия на прабългарите
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Няма сибирски сигнал и археологически данни за връзка с Азия на прабългарите
Дългоочакваната премиера на спектакъла ще се състои на 8 август на сцената на Античния форум „Августа Траяна“
В ролята на генерал Ецио е рицарят на Верди Владимир Стоянов
Операта под липите и Театро Лирико в Каляри готвят съвместен спектакъл по шедьовъра на Верди
Мартин Цонев излиза като Атила в едноименния шедьовър на Верди на 27 и 28 ноември от 19 часа в Софийската опера. Прочутият бас е изключително колорите...
Хунският вожд "Атила" представен от държавната опера Бургас ще гостува на великотърновска сцена с промоционални семейни билети за двама на специална ц...
Преди векове хунският вожд минава под тепетата, сега го играят в Амфитеатъра