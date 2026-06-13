Плевнелиев: Може да доставяме и ток за Косово
Европейската интеграция е „двигателят" за позитивна промяна на Балканите, смятат двамата президенти С разширяване на енергийната инфраструктура, може...
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Европейската интеграция е „двигателят" за позитивна промяна на Балканите, смятат двамата президенти С разширяване на енергийната инфраструктура, може...