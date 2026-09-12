Абдеслам се обръща срещу "Ислямска държава"
Салах Абдеслам - сочен за мозъка на терористичните нападения в Париж, е готов да помага на властите срещу "Ислямска държава". Днес той беше изслушан п...
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Салах Абдеслам - сочен за мозъка на терористичните нападения в Париж, е готов да помага на властите срещу "Ислямска държава". Днес той беше изслушан п...
Третият заподозрян за кървавите атентати в Брюксел - мъжът в бяло от снимките на летище "Завентем", може би е издирваният Мохамед Абрини. Според брита...
Белгийският адвокат на заподозрения за планирането на парижките атентати Салах Абдеслам заяви, че ще съди френския прокурор Франсоа Молин. Това съобща...
Салах Абдеслам е ранен и заловен, твърдят неофициални източници, цитирани от Ройтерс. Белгийските спецчасти в момента провеждат акция за залавянето на...