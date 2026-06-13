Осъдиха на смърт атентатора от Бостънския маратон
Атентаторът от Бостънския маратон беше осъден на смърт. След дълги дебати съдебно жури реши Джохар Царнаев да бъде екзекутиран. Съдебните заседатели...
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Атентаторът от Бостънския маратон беше осъден на смърт. След дълги дебати съдебно жури реши Джохар Царнаев да бъде екзекутиран. Съдебните заседатели...