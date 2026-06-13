Португалия с Кристиано срещу България
Звездата на "Реал" Мадрид Кристиано Роналдо попадна в групата на Португалия за контролата срещу България. Двата тима ще се изправят един срещу друг в...
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Звездата на "Реал" Мадрид Кристиано Роналдо попадна в групата на Португалия за контролата срещу България. Двата тима ще се изправят един срещу друг в...
Заслужена повиквателна за националния отбор получи Атанас Зехиров от "Берое". Селекционерът Ивайло Петев ще разчита на десния бек за контролата с Турц...