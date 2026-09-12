Шени с разплакващ разказ за Скатов
Наско вярваше и се стремеше към върха, но не на всяка цена, каза тя
Следете всички новини, анализи и коментари за Атанас Скатов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наско вярваше и се стремеше към върха, но не на всяка цена, каза тя
Да си платиш да ти помага шерп, да имаш опънати парапети до върха и да ползваш допълнителен кислород не е алпинизъм, твърдят професионалистите.
България иска разследване за смъртта на алпиниста под К2
това са официалните документи и заключение на местните власти
Алпинистът Антонио Сикарис с покъртителен разказ за последните минути на българина
Това го е направил американският алпинист Колин О`Брейди
Една голяма любов угасна завинаги!, написа Шани
Това е пламналият ми панталон
Нека звездите осветяват пътя на душата му, написа тя
Светъл да е пътят ти, написа Костадин Ангелов
На слизане към базовия лагер
Има два дни прозорец от хубаво време
Българинът изкачи връх Дхаулагири в Непал
Българинът изкачи 3 осемхилядника за 2 месеца
Българинът стъпи на Гашербрум 2 (8035 м) само 6 дни, след като беше и на съседния Гашербрум 1 (8080 м)
Иван Томов атакува Лхотце
Осемхилядникът е под №7 за българският алпинист
Когато планината реши да те допусне, ще успееш, каза алпинистът веган
Уникален успех за българският алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртият по височина осемхилядник Лхотце (8516 м). Заедно с...
Д-р Атанас Скатов и Боян Петров покориха в понеделник (23 май) петият по височина връх в света Макалу (8463 м). Снощи Скатов, който иска да стане първ...