Атака искат запазване на неутралитет в конфликта в Сирия
София. Партия Атака внесоха проекторешение за запазване на пълен неутралитет на България от конфликта в Сирия. Националистите настояват то да бъде вкл...
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София. Партия Атака внесоха проекторешение за запазване на пълен неутралитет на България от конфликта в Сирия. Националистите настояват то да бъде вкл...
Хакери, които подкрепят режима в Сирия, атакуваха сайта на американския вестник "Ню Йорк таймс". Те са от групировката "Сирийска електронна армия"....
Атакама. Сняг заваля в пустинята Атакама, която е едно от най-сухите места в света, предаде АП. Според жителите на град Сан Педро де Атакама това е н...