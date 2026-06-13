Балотели: Ние сме „Ливърпул" и никога не се предаваме
Нападателят на „Ливърпул" Марио Балотели за пореден път избухна в социалните мрежи, коментирайки спорните съдийски отсъждания при загубата от „Астон В...
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Нападателят на „Ливърпул" Марио Балотели за пореден път избухна в социалните мрежи, коментирайки спорните съдийски отсъждания при загубата от „Астон В...