ЕП подкрепи споразумението за асоцииране с Молдова
Брюксел. В четвъртък Европейският парламент даде съгласието си за Споразумението за асоцииране между Молдова и ЕС, което включва и Споразумение за зад...
Следете всички новини, анализи и коментари за Асоцииране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Брюксел. В четвъртък Европейският парламент даде съгласието си за Споразумението за асоцииране между Молдова и ЕС, което включва и Споразумение за зад...
Европейският парламент ще гласува днес Споразумението за асоцииране с Молдова. Договорът ще бъде първият одобрен от сключването на споразумението меж...
Руският президент Владимир Путин е изпратил на шефа на Еврокомисията Жозе Барозу писмо, в което излага позицията си относно последствията от Споразуме...
Киев. Очаква се днес Европейският парламент (ЕП) и украинската Рада да ратифицират споразумението за асоцииране на страната към Европейския съюз . М...
Москва. Русия заплаши да реагира със защитни мерки в случай, че подписването на споразуменията за асоцииране на Европейския съюз с Украйна, Грузия и М...
Брюксел. Трите бивши съветски републики Украйна, Молдова и Грузия официално обвързаха бъдещето си с Европа, като подписаха споразумението за асоцииран...
Вилнюс. Грузия и Молдова са парафирали съответните им споразумения за асоцииране с Европейския съюз преди началото на срещата на върха на Източното...