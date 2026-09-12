Мила Кунис бременна с близнаци
Мила Кунис и Аштън Кътчър са в очакване на близнаци, съобщава изданието OK!. От списанието разказват, че Аштън е развълнуван, защото по неговите думи...
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Мила Кунис и Аштън Кътчър са в очакване на близнаци, съобщава изданието OK!. От списанието разказват, че Аштън е развълнуван, защото по неговите думи...
Лос Анджелис. Холивудските звезди Мила Кунис и Аштън Кътчър са станали родители на момиченце. Кунис е родила в медицинския център "Сидърс Синай" в Лос...
Бъдещите родители Аштън Къчър и Мила Кунис си купиха нова къща в Бевърли Хилс, която планират да превърнат в семейното им гнездо. Холивудската двойка...
Скандалната бивша звезда от "Двама мъже и половина" (2 and a half men) Чарли Шийн отново излезе с изцепка по адрес на заместника си в сериала - младо...