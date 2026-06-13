Тръгва делото срещу шефката на Фармацевтичния съюз
Асена Стоименова най-вероятно ще бъде глобена заради интервю от началото на пандемията
Следете всички новини, анализи и коментари за Асена Стоименова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Асена Стоименова най-вероятно ще бъде глобена заради интервю от началото на пандемията
Тя беше в размер на 20 000 лева
Направила серия от тревожни в условията на въведено извънредно положение
Фармацевтите не се чувстват защитени, заяви проф. Асена Стоименова
Асена Стоименова стана новият председател със 188 гласа от 354 гласували на балотаж