Начаникът на безработните отива на борсата
Шефът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов е освободен от поста си със заповед на премиера. Предложението за отстраняването му е направено от вицепр...
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Шефът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов е освободен от поста си със заповед на премиера. Предложението за отстраняването му е направено от вицепр...
София. Директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов е бил осободен, съобщи БНР. Решението за поста е взето по предложение на министъра на труда и...
София. Расте броят на трайно безработните в България, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов по Нова ТВ. „Безработните...
Директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов коментира пред "Стандарт" ситуацията с безработицата у нас. Открива ли нови работни места родният би...
Новият шеф на Агенцията по заетостта е и запален тенисист
София. Освободиха Камелия Лозанова от поста изпълнителен директор на Агенцията по заетостта днес. На нейно място е назначен Асен Ангелов, съобщиха от...