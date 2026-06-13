Зала-трезор сред Чудесата на България
"Асарел-Медет" АД вдигна уникалната съкровищница за Панагюрското злато
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"Асарел-Медет" АД вдигна уникалната съкровищница за Панагюрското злато
Трима посланици и двама търговски съветници посетиха "Асарел-Медет" АД. Председателят на Надзорния съвет проф. д-р Лъчезар Цоцорков и изпълнителният...
Устойчивото развитие е баланс между икономическата, екологичната и социалната отговорност на бизнеса Сертифицираме се по международно признати станда...