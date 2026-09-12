Сърбин и аржентинци цъфнаха на "Лаута"

Сърбин и аржентинци цъфнаха на "Лаута" вчера. Първи в Пловдив се появи Младен Стойчев. Комшията играе като нападател и респектира с ръст - 198 см. За...