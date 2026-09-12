Как става? Наш артист подкара Майбах!
На който би завидял всеки арабски шейх
Следете всички новини, анализи и коментари за Артист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На който би завидял всеки арабски шейх
Изповедта е на самият Георги Мамалев
Как са се спасили дъщерята и зет му
Народен артист на Русия
Последният доайен на Сатирата остави ярка следа в киното и на сцената на Мелпомена
Какво ще получи любиимецът на публиката
Става въпрос за Нешънъл Джиографик"
Бургазлията Красимир Марчев е впечатлил Мадона с всичките си 5 проекта за нейната платформа за авангардни творци "Art For Freedom". Творбите му включв...
Жак Фреско навършва 100 години днес и се е познавал лично с Айнщайн и Фройд
Георги Низамов е като арт войник - ако запее, можете да помислите, че Аксел Роуз е на една ръка разстояние. Реши ли да влезе в образ, няма равен на сц...
София. Пейо Колев е типичният свободен артист. Той е трето поколение художник, завършил е Художествената академия със специалност плакат и визуална ко...
Кольо Петков, един от най-известните режисьори в театъра и по-малко в киното, празнува 80 без особени фанфари и бенефиси. Артистът, който е тачен в ги...
Някогашният служител в рибна фабрика се превърна в новата поп икона на различните
Нашето поколение беше захвърлено в свободата, казва Калин Терзийски
Големият художник ще почива до братята по дух Слона и Начо Културата
Прага. Новата творба на съвременния артист Давид Черни се носи по течението на Вълтава в чешката столица. Огромният среден пръст е насочен точно срещу...