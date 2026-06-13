Класици и новатори в лятна изложба на Царя
Арт клуб Дипломат представя творби на Христо Нейков, Ставри Калинов и съвременни автори
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Арт клуб Дипломат представя творби на Христо Нейков, Ставри Калинов и съвременни автори
Картините на Добромир Манев в Арт клуб Дипломат бяха аплодирани от легендарни състуденти
Интересът към платната на лорда бие този към много съвременни художници
Добромир Манев-Ману представя "Спомени" в Арт клуб Дипломат
Антон Котас е наследник на австрийски аристократи от родословното дърво на Невена Коканова
Инженерът философ представя на Царя живота през очите на смеха
Повече от 25 творби на лорда бяха купени след откриването на изложбата му в Арт клуб Дипломат
Какво поднесе Симеон Владов на Георги Константинов
Портрети на приятеля му Карло гледаме в изложбата "Равновесие" от 13 май в Арт клуб Дипломат
Известният актьор очарова със стихове и изпята поезия на 8 май в Арт клуб Дипломат
С Ники Сотиров и Димитър Касабов разиграват на Царя „Любовта на жертвите“
Антонио Паторозлиев и кралят на електронната музика Симо Лазаров гостуват на Царя 6 с класики
Топ дизайнерката разгледа изложбата на известния художник в Арт клуб Дипломат
Топ музикантите забиват за ценители в Арт клуб Дипломат